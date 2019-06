केरल: गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा के बाद आज पीएम मोदी की जनसभा, राहुल गांधी का भी कई जगह कार्यक्रम

पीएम मोदी शनिवार को केरल के गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. वह गुरुवायूर श्रीकृष्ण एचएस ग्राउंड में सुबह 10 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. गुरुवयूर का कृष्णा मंदिर बहुत प्राचीन है. लोकसभा चुनावों में जीत के बाद केरल में पीएम मोदी (Narendra Modi) का यह पहला दौरा है. पीएम की इस यात्रा के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. सियासी पंडितों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की तरह पीएम मोदी केरल को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लोकसभा चुनावों में केरल के वायनाड से जीत हासिल की है और वह केरल में कांग्रेस के विस्तार की पूरी कोशिश कर रहे हैं. शुक्रवार को केरल की जनता को धन्यवाद देने पहुंचे राहुल ने कहा था, 'कांग्रेस, बीजेपी और पीएम मोदी की नफरत और असहिष्णुता का जवाब प्यार से देगी.' उन्होंने केरल के मल्लपुरम में रोडशो किया था. .राहुल गांधी शनिवार को भी केरल के वायनाड में कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे. इसके अलावा केरल में कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा. पीएम की यात्रा को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Kerala: Security tightened at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur district where Prime Minister Narendra Modi will offer prayers today. pic.twitter.com/nALnOAN6vS