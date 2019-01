राफेल डील: राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर हमला: HAL को खत्म कर अनिल अंबानी को गिफ्ट देना सरकार की रणनीति

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर एक बार फिरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राफेल डील पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में झूठ बोला है. उन्होंने कहा कि एचएएल को कमजोर करने के लिए सरकार की रणनीति है कि उसे उसके पैसे मत दो और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को खत्म करके अनिल अंबानी को गिफ्ट दे दो.

मंगलवार को टि्वटर पर शेयर किए गए एक गए वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, 'संसद में कहा गया था कि एक लाख करोड़ रुपए एचएएल को इस सरकार ने दिया है. हमने उसे चुनौती दी, अपने बयान में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए गए हैं. मतलब रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सीधे तौर पर झूठ बोला है. जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राफेल डील को रद्द करके बायपास सर्जरी की थी और नया कॉन्ट्रेक्ट तैयार किया था तो रक्षामंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने पीएम के दखल पर एतराज जताया था या नहीं? इस पर निर्मला जी ने कहा कि एचएएल की मदद कर रहे हैं. छोटा सा सवाल था. डासौल्ट कंपनी ने एक भी विमान डिलिवर नहीं किया है, उस कंपनी को भारत सरकार की ओर से 30 हजार करोड़ रुपए पेमेंट दे दी गई है. एचएएल कंपनी ने हवाई जहाज डिलिवर कर दिया और उनका 15,700 करोड़ रुपए नहीं दिए गए.'

The PM pays 20,000 Cr. to Dassault before a single RAFALE is delivered but refuses to pay HAL 15,700 Cr. it is owed, forcing it to borrow 1,000 Cr to pay salaries.



Meanwhile, the RM spins lie after lie but cannot answer my questions.



