इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, ‘जो निर्दयी हों उनके प्रति भी दया भाव रखना, जिंदगी हमेशा सही होती है, चाहे आपको कितनी भी नाइंसाफी लगे, चाहे कितना अंधेरा छाया हो, कितना भी भयंकार तूफान हो, चलते रहना, अपने दिल को मजबूत बनाना और चाहे कितने भी दुख आए, हमेशा प्यार ही चुनना....ये मेरे पिता की जिंदगी से मिले हुए कुछ तोहफे हैं.'

To be kind to those who are unkind to you; to know that life is fair, no matter how unfair you imagine it to be; to keep walking, no matter how dark the skies or fearsome the storm; .. 1/2 pic.twitter.com/pQpwFfTqIE — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 21, 2020

..To nurture a strong heart, and fill it with love no matter how great it's sorrows; these are the gifts of my father's life. 2/2



(last photo with father) — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 21, 2020

कांग्रेस लीडर और प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने भी अपने पिता की याद में उनको श्रद्धांजलि दी है.उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, ‘एक सच्चे देशभक्त,उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है. प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया. अपनी दूरंदेशी से देश के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने ज़रूरी कदम उठाए. आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं स्नेह और कृतज्ञता से उन्हें सादर नमन करता हूं.'

एक सच्चे देशभक्त,उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है।प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया।अपनी दूरंदेशी से देश के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने ज़रूरी कदम उठाए।आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं स्नेह और कृतज्ञता से उन्हें सादर नमन करता हूँ। pic.twitter.com/aDdKMf74wK — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 21, 2020

कांग्रेस पार्टी ने भी ट्विटर पर राजीव गांधी की एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है, ‘वो शख्स जिसने युवा भारत की नब्ज़ को पकड़ा और हमें एक सुखद भविष्य की ओर बढ़ाया. वो शख्स जिसने युवाओं और बूढ़ों, सबकी जरूरत को समझा और जिसे सबका प्यार मिला.'

Rajiv Gandhi - the man who felt the pulse of a young India & steered us towards a brighter future. The man who understood the needs of the young & old and was loved by one and all.#ThankYouRajivGandhipic.twitter.com/j7iHESWEOf — Congress (@INCIndia) May 21, 2020

राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे. उन्होंने 1984 में अपनी मां और तत्तकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था.

वीडियो: अगर यूपी सरकार हमारी बसें इस्तेमाल करना चाहती है तो परमिट दें : प्रियंका गांधी