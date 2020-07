NDTV पर दिखने के कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस ने संजय झा को किया निलंबित, अनुशासनहीनता का आरोप

Sanjay Jha has been suspended from Congress party with immediate effect "for anti-party activities and breach of discipline." pic.twitter.com/ZLIkHvyn0A



संजय झा ने ट्वीट में लिखा था, 'मैं सचिन पायलट का पूरी तरह समर्थन करता हूं. ज़रा आंकड़ों पर नजर डालिए-



I fully back Sachin Pilot. Look at the facts:



Rajasthan 2013 Assembly elections; CM- Mr Gehlot.

Result: BJP- 163, Congress- 21 ( lowest ever)



Rajasthan 2018 Assembly Elections:

Result: BJP-73, Congress-100.



One man slogged 5 years for it; Sachin.



But who becomes the CM?