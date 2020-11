राफेल विमानों का दूसरा जत्था फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचा, वायुसेना ने किया ट्वीट

राफेल विमानों का दूसरा जत्‍था (Second batch of Rafale jets) फ्रांस से भारत पहुंच गया है. राफेल फाइटर प्‍लेन की यह खेप जत्‍था फ्रांस से नॉनस्‍टाप उड़ान भरकर बुधवार को भारत आया. भारतीय वायुसेना (Indian Air Force)ने ट्वीट करके यह जानकारी दी.गौरतलब है कि पांच राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों की पहली खेप 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में शामिल हुई थी.

Second batch of IAF #Rafale aircraft arrived in India at 8:14 pm on 04 Nov 20 after flying non-stop from France.