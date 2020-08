तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट मामले में केंद्रीय मंत्री को मिला कांग्रेस सांसद का साथ, कहा- केरल सरकार...

शशि थरूर ने हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट्स पर जवाब देते हुए लिखा, 'ये बात काफी सटीक है. केरल सरकार ने नियमों के तहत नीलामी में शामिल होने का फैसला किया था. निष्पक्ष प्रक्रिया में हारने के बाद अब वह सवाल कर रहे हैं. वास्तव में ये तिरुवनंतपुरम के यात्रियों के हित में मायने रखता है, सरकार के हित में नहीं.'

This thread is quite accurate. GoK chose to participate in the bidding,under rules they agreed,&after losing in the fair process,started questioning the very game they had chosen to play. What really matters is the interests of the travellers of Thiruvananthapuram,not the govt's. https://t.co/gm5Y0N5Zka