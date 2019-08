अब कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा को पीएम मोदी का 15 अगस्त के दिन दिया हुआ भाषण 'साहसिक' और 'विचारोत्तेजक लगा

कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा को पीएम मोदी का 15 अगस्त के दिन दिया हुआ भाषण बहुत अच्छा लगा है. सिन्हा ने ट्विटर पर कहा है कि भाषण 'साहसिक' और 'विचारोत्तेजक' था. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी की हर बात और नीति की जमकर आलोचना कर रहे थे. नोटबंदी,जीएसटी और ऑपरेशन बालाकोट तक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्ववीट कर पीएम मोदी को जमकर घेरा था. इसके बाद जिस दिन बीजेपी को छोड़ा था उस दिन कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कांन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अटल-आडवाणी वाली पार्टी नहीं रह गई है. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पटना साहिब सीट से टिकट दिया जहां से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था.केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा. इस हाईप्रोफाइल मुकाबले में शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सीट को बचा नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा. चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को 'टू मैन आर्मी, वन मैन शो' कहा था.

Since I'm famous or infamous for calling a spade a spade, I must admit here, Hon'ble PM @narendermodi@PMOIndia that your speech from the #RedFort on 15th Aug'19 was extremely courageous, well researched & thought provoking. Superb delivery of the key problems facing the country.