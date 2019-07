शत्रुघ्न सिन्हा ने इंदिरा गांधी से की प्रियंका गांधी की तुलना, कहा- इन्हें ही पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाना चाहिए

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रियंका गांधी की तुलना देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की है. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उन्हें ही पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए. शुत्रघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से यूपी के सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए संघर्ष किया वह मुझे इंदिरा गांधी की याद दिलाती है. इंदिरा जी ने बेलची हाथी पर बैठकर गईं थी. सिन्हा ने कहा कि सोनभद्र नरसंहार को लेकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से यूपी सरकार को चुनौती वह जबरदस्त थी. प्रियंका गांधी ने विनम्र गिरफ्तारी के बाद सबकुछ भुनाया है.

Yesterday/day before the timely involvement by the most popular, bold, dynamic leader of Congress #PriyankaGandhi for #SonbhadraMassacre was reminiscent of the late & great Madam Gandhi. During her Belchi days she had travelled on an Elephant. Priyanka broached everything with