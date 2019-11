शिवसेना नेता संजय राउत हुए अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत

शिवसेना नेता संजय राउत को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया. महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालत पर हर दिन अपनी पार्टी के रूख से मीडिया को अवगत कराने वाले राउत अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे अस्पताल आए. अधिकारी ने बताया, 'सीने में दर्द की शिकायत के बाद राउत को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया. डॉ. जलील पारकर उनका उपचार कर रहे हैं.' उन्होंने बताया, 'राउत नियमित जांच के लिए दो दिन पहले भी अस्पताल आए थे. उस समय कुछ जांच के बाद ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) किया गया था. ECG रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने आगे जांच के लिए आज उन्हें अस्पताल आने को कहा.'

#WATCH Sunil Raut,brother of Shiv Sena leader Sanjay Raut: Since last 15 days Sanjay Sahab has been suffering from chest pain. But it's not serious.He has been admitted for routine check up.I think today evening his angiography will be performed&he'll be released in a day or two. pic.twitter.com/8Wk1cys4oH