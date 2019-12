रेप की घटनाओं पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आप (विपक्षी सांसद) आज यहां चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि कोई महिला खड़ी हो और मुद्दों पर बात करे. आप उस समय शांत थे जब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में, बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तब आप शांत थे. देश में रेप और मर्डर की घटनाओं पर संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी बोल रहीं थीं.

Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha: The fact that you(Opposition MPs) shout here today, means you do not want a woman to stand up and talk about issues. You were quiet when in West Bengal panchayat polls, rape was used as a political weapon,you were quiet then. pic.twitter.com/XZxJc5pJad