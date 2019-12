हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर पर विवेक ओबेरॉय का Tweet, बोले- वही जगह, वही समय, शिकारी बने शिकार...

तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ रेप और मर्डर करने वाले चारों आरोपियों को तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर (Encounter) के बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शन पर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने भी एनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में विवेक ओबेरॉय ने लिखा कि उसी जगह, उसी समय शिकारी बने शिकार. विवेक ओबेरॉय का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

हैदराबाद एनकाउंटर पर आया बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, बोले- हम किस दिशा में जा रहे हैं...?

Same spot, same time frame, the predators became the prey! Now that's true Poetic Justice! Maybe now all such monsters will finally feel fear and think a hundred times before even thinking of raping and murdering girls! #JusticeForDisha #TelanganaPolice #JusticeServed #Telangana

तेलंगाना एनकाउंटर (Telangana Encounter) के पर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब दानव असर में डर को महसूस कर सकेंगे. विवेक ओबेरॉय ने तेलंगाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर खुशी जताते हुए लिखा, "उसी जगह, उसी वक्त के आसपास शिकारी बने शिकार...हो सकता है कि अब सभी दानव असल में डर को महसूस करेंगे और किसी लड़की का रेप और मर्डर करने से पहले सौ बार सोचेंगे." इसके अलावा विवेक ओबेरॉय ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना प्रशासन की तारीफ की.

इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- सोच रहा हूं न्याय के लिए मुजफ्फरपुर में कितने 'एनकाउंटर' होंगे

.Kudos to @TelanganaCMO and the @cyberabadpolice especially #VCSajjanar for delivering true justice swiftly and strongly! This sends a strong message to those monsters who break the law and hide behind the system. I am sure all such monsters are shaking with fear now! @cpcybd