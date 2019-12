हैदराबाद एनकाउंटर पर आया बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, बोले- हम किस दिशा में जा रहे हैं...?

तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने महिला पशु चिकित्सक के साथ रेप और मर्डर करने वाले चारों आरोपियों को हैदराबाद में एनकाउंटर (Encounter) कर मार गिराया. पुलिस ने अपने बयान में दावा किया कि ये सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पीछे से फायरिंग की. फायरिंग के दौरान ही चारों आरोपी मारे गए. इस एनकाउंटर के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी (Atul Kulkarni) ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

अपने ट्वीट में अतुल कुलकर्णी (Atul Kulkarni) ने लिखा, "क्या हम जानते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं....?" अतुल कुलकर्णी का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही आम लोग भी इसपर अपना खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक्टर के अलावा 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट और राजनैतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "दो गलत चीजें एक चीज को सही नहीं बना सकती हैं. हम तेजी से अराजकता में उतर रहे हैं और कोई कानून कोई नियम नहीं है. सरकार इस तरह के एनकाउंटर नहीं कर सकती..."

Two wrongs do not make a Right ! We are rapidly descending into an anarchy and NO RULE of LAW! The government can't indulge in encounters this way.

Will Asaram or a high profile Sengar or a Chinmyanand also meet with the same fate ? Or are encounters meant for the poor? https://t.co/pyvEOwgMh1