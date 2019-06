आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने की खबरों को सुषमा स्वराज ने बताया गलत, कही यह बात...

पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज (sushma Swaraj) को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब खुद सुषमा स्वराज (sushma Swaraj) ने इस खबर को गलत बता दिया. इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज (sushma Swaraj) को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी थी. हर्षवर्धन के ट्वीट के करीब एक घंटे बाद सुषमा स्वराज (sushma Swaraj) ने ट्वीट किया कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मेरी नियुक्ति की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. हालांकि हर्षवर्धन ने बाद में अपना यह ट्वीट अपने हैंडल से हटा लिया था.

सुषमा स्वराज के इस ट्वीट के बाद गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया.

The news about my appointment as Governor of Andhra Pradesh is not true.