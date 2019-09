दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 'आखिरी इच्छा' को बेटी ने कुछ इस तरह किया पूरा

दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) की बेटी बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) ने अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा किया है. दरअसल हॉस्पिटल जाने से पहले सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) की सीनियर वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) से बात हुई थी और सुषमा चाहती थीं कि साल्वे कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी एक रुपये की फीस लेने के लिए यहां आएं. शुक्रवार को सुषमा स्वराज की बेटी ने अपनी मां की इस इच्छा को पूरा किया. सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल ने कहा, 'हमारी बेटी बांसुरी स्वराज ने मिस्टर साल्वे से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें एक रुपया भेंट किया.'

@sushmaswaraj Bansuri has fulfilled your last wish. She called on Mr.Harish Salve and presented the One Rupee coin that you left as fees for Kulbhushan Jadhav's case. pic.twitter.com/eyBtyWCSUD