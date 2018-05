इस मामले में लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कुछ ऐसे पछाड़ दिया

बिहार की सियासत में ऐसे कई मौके आए हैं जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राजनीति के माहिर खिलाड़ी होने का सबूत दिया है. इस बार एक ऐसा उदाहरण सामने है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बेहतर और तेज तेजस्वी यादव साबित हुए हैं. दरअसल, बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने और नीतीश-बीजेपी की सरकार बनने के सियासी ड्रामे में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया. साथ ही अब भी जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी ने नीतीश सरकार की नाक में दम करते रहे हैं, उससे तो साबित होता है कि तेजस्वी भी अब सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं. यह बात तब और पुख्ता तब हो गई, जब मोदी सरकार को घेरने के मामले में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से भी आगे निकल गये और उनसे पहले मोदी पर हमला बोल दिया.

While we have nothing against accepting fitness challenge from @imVkohli . I urge you to accept the challenge to provide jobs to young, relief to farmers, promise of no violence against dalits & minorities. Would you accept my challenge @narendramodi Sir?