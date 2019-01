कॉल करके दी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर हमले की धमकी, पहले आई थी बेटी किडनेप करने की ईमेल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर हमला करने की धमकी दी गई है.दिल्ली पुलिस (Delhi Police)ने बताया कि सीएम केजरीवाल के पर्सनल सिक्यूरिटी ऑफिसर ने पुलिस को सूचना दी है कि एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने कहा कि वह विकासपुरी में रहता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर सकता है. फोन के साथ किसी भी तरह की कोई कॉलर आईडी डिवाइस नहीं जुड़ी थी, ऐसे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. बता दें, इससे पहले सीएम केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल को किडनेप करने की धमकी दी गई थी.

धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी थी. हर्षिता की सुरक्षा में पीएसओ की तैनाती की गई है. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को सौंप दी गई थी. सूत्रों ने मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय को नौ जनवरी को एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसे दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को भेज दिया गया.

Delhi Police: Personal Security Officer (PSO) of Delhi CM Arvind Kejriwal informed police that a call was received from an unknown number saying that he is residing in Vikas Puri and can attack Delhi CM. No further details could be recovered as there is no caller ID installed pic.twitter.com/Od9zRxqDX3