आंध प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, भगवान शंकर का वेश धारण कर संसद पहुंचे सांसद एन शिवप्रसाद

आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग को लेकर तेलुगू देसम पार्टी के सांसद हर बार कुछ नए अंदाज में प्रदर्शन करते हैं. संसद के शीतकालनीन सत्र में भी पार्टी के सभी सांसद जोर-शोर से इस मांग को उठा रहे हैं. इसी कड़ी में टीडीपी सांसद निरामल्ली शिवप्रसाद भगवान शंकर की वेशभूषा पहनकर संसद पहुंचे हैं. इससे पहले भी वह स्कूली बच्चे, नारद मुनि सहित कई रूपों में संसद आ चुके हैं. गौरतलह है कि राज्य को विशेष दर्जे की मांग को लेकर पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था. मीडिया को दिए बयान में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने राज्य की जनता के साथ किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया है. इससे वह अपना समर्थन मोदी सरकार से वापस ले रहे हैं.

TDP MP Naramalli Sivaprasad is today dressed up as Lord Shiva during protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. He had earlier also dressed up as a school boy, Narad muni and others. pic.twitter.com/yQDkExsNNF