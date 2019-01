कर्नाटक में गरमाई राजनीति: दो विधायकों ने एचडी कुमारस्वामी की सरकार से वापस लिया समर्थन

कर्नाटक (Karnataka) में मचे सियासी ड्रामा और ज्यादा तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं. मंगलवार को एक निर्दलीय विधायक एच नागेश तथा केपीजेपी पार्टी के विधायक आर शंकर ने राज्य की एचडी कुमारस्वामी नीत जेडीएस-कांग्रेस सरकार (JDS-Congress) से समर्थन वापस ले लिया है. 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 104 विधायक, कांग्रेस के 79, जद एस के 37, बसपा, केपीजेपी और निर्दलीय के एक-एक विधायक हैं. अभी तक बसपा के साथ ही केपीजेपी और निर्दलीय विधायक भी गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे थे.

भाजपा (BJP) ने कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) पर उनके विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है.भारतीय जनता पार्टी (BJP)के 104 विधायक देश की राजधानी दिल्ली सटे गुरुग्राम के एक रिसॉर्ट में डेरा डाल रखा है. राज्य भाजपा के प्रमुख और पूर्व सीएम बी. एस. येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) ने कहा, 'जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) भाजपा विधायकों को तोड़ना चाहती है. हम लोग इकट्ठे हैं. हम लोग दिल्ली में अभी एक-दो दिन रुकेंगे.' वहीं कांग्रेस (Congress)के पांच विधायक भी लापता बताए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक भाजपा के संपर्क में हैं.

साथ ही येदियुरप्पा ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी ‘ऑपरेशन कमल' में लगी हुई है. उन्होंने बताया, 'हम लोग 104 भाजपा विधायक हैं और सभी साथ हैं. हमें यहां (गुरुग्राम) में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया है. सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे नेता आपको बताएंगे.'

2 Independent MLAs, H Nagesh and R Shankar, withdraw their support from Karnataka govt. pic.twitter.com/C34u3BNFOb