उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला- पांचों मामले ट्रांसफर किए गए दिल्ली

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इससे जुड़े सभी पांचों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. मुआवजा यूपी सरकार देगी. वहीं मामले की रोजाना सुनवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं. पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है. बता दें, हादसे की शिकार हुई पीड़िता और उसके वकील का लखनऊ के अस्पताल में उपचार चल रहा है. उनकी कार को रविवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी.

Unnao rape case: Supreme Court says,'taking into account the ground stated in transfer petition, and letter to the CJI, we order the transfer of all the cases from the CBI court in UP to Delhi.' pic.twitter.com/NJTxuL9EfA