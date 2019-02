शशि थरूर ने वैलेंटाइन-डे पर प्रेमी जोड़ों को दी सलाह तो मुख्तार अब्बास नकवी बोले- भाई तो लव गुरू हैं

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने वैलेंटाइन-डे (Valentines Day) के मौके पर प्रेमी जोड़ों को सलाह देते हुए ट्वीट किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने जवाब दिया है. थरूर ने ट्वीट किया, 'हैप्पी वैलेंटाइन-डे. अगर संघ परिवार का कोई ट्रोल आपको अपने दोस्त के साथ बाहर होने पर धमकी देता है तो आप उन्हें बताएं कि आप कामदेवदेव की प्राचीन भारतीय परंपरा सेलिब्रेट कर रहे हैं.' इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है.

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, 'शशि थरूर भाई तो लव गुरू हैं. अब कोई वैलेंटाइन-डे का विरोध करे तो लव गुरू तो उसका विरोध करेगा ही.' गौरतलब है कि कई संगठन वैलेंटाइन-डे सेलेब्रेशन का विरोध करते हैं.

Happy #ValentinesDay. If any Sangh Parivar trolls try to threaten you for being out with a friend, tell them you are celebrating the ancient Indian tradition of #KamadevaDivas ! https://t.co/US9D1unBwz