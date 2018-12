वाइब्रेंट गुजरात पर राहुल गांधी ने किया ऐसा ट्वीट, भिड़ गए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी( Rahul Gandhi) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2019 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के ‘‘नाराज'' प्रायोजक अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस कार्यक्रम से जुड़े नहीं रहना चाहते.उन्होंने कहा कि प्रायोजक अब इस मंच का हिस्सा नहीं हैं. इस पर ट्विटर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उनसे भिड़ गए और उन्हें झूठा करार दिया. दरअसल,राहुल गांधी ने मीडिया में आयी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 से नाराज प्रायोजक अब इससे जुड़े नहीं रहना चाहते. वे इस मंच का हिस्सा नहीं रहे. गुजरात में यह समिट 18 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक चलना है.

यह भी पढ़ें- 'मेक इन इंडिया' देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है : वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी के भाषण की खास बातें

खबर में यह दावा किया गया कि 14 दिसंबर को ब्रिटेन ने आगामी निवेश शिखर सम्मेलन में ‘‘सहयोगी देश'' की भूमिका से यह कहकर इनकार कर दिया था कि संतोषप्रद ‘‘वाणिज्यिक लाभ'' नहीं होने के कारण अब उसने ‘‘राज्य के नेतृत्व वाले इस शो-पीस कार्यक्रम'' से हटने का फैसला किया है.प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर हिस्सा बनने से अमेरिका के हटने के बाद ब्रिटेन ऐसा दूसरा देश बन गया है जो अब इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं होगा. वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 18 से 20 जनवरी 2019 तक होगा.

क्या बोले विजय रूपाणी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का खंडन करते हुए कहा- राहुल गांधी, आप एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं. इस बार वाइब्रेंट गुजरात में और अधिक देशों की भागीदारी हो रही है. तथ्य यहां हैं. इसके बाद विजय रूपाणी ने एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की, जिसमें बताया गया है किइस बार 18 से 20 जनवरी तक चलने वाले आयोजन में पिछली बार के 10 देशों की तुलना में 16 देश भाग लेने वाले हैं.



Such a shameless liar you are Rahul Gandhi. This time Vibrant Gujarat is seeing even more participation. Here are the facts:https://t.co/BWYLWDF6Bt