Video: मीडिया के सामने भड़क उठे भगवंत मान, सवाल पूछने पर उठे और बढ़ने लगे पत्रकार की तरफ और तभी...

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सांसद भगवंत मान (Bhagwant Mann) मंगलवार को एक रिपोर्टर के साथ बहस में उलझ गए. दरअसल, भगवंत मान ने मंगलवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस रखी थी, जिसमें वह एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए थे. पत्रकार ने सवाल करते हुए आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और इस वजह से वह काफी नाराज हो गए थे. पत्रकार ने सवाल करते हुए कहा था कि पंजाब में मुख्य विरोधी दल अकाली पार्टी नजर आ रही है और इस बात से भगवंत मान काफी नाराज हो गए.

मीडिया के साथ हुई इस बहस का वीडियो एएनआई ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो में, पत्रकार के इस सवाल पर जवाब देते हुए सांसद भगवंत मान ने कहा, ''आप सुखबीर बादल को इतनी गंभीरता से ले रहे हो... वह एक मंदबुद्धि बच्चा है.'' इसके बाद वह रिपोर्टर्स से अन्य सवाल पूछने के लिए कहते हैं और एक बार फिर से वही पत्रकार सवाल पूछता है. इस पर नाराज होकर भगवंत मान ने कहा कि ''क्या सभी सवाल करने का तुमने ठेका ले रखा है''.

#WATCH Verbal spat between AAP MP Bhagwant Mann and a journalist, during a press conference in Chandigarh. pic.twitter.com/9csQthaODG