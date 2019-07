बारिश की वजह से फिर थमी मुंबई की रफ्तार, सड़कें और रेलमार्ग जलमग्न, 17 उड़ानें की गईं डायवर्ट

मुंबई के लोगों के लिए भारी बारिश एक बार फिर बड़ी समस्या का कारण बन गई है. पिछले कई घंटों से लगातार होती बारिश ने मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया. इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश की वजह से कई उड़ाने भी प्रभावित हुई हैं, जो अपने निश्चित समय से करीब एक घंटे की देरी से उड़ान भरेंगी. मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि पिछले 2 घंटे की बारिश की वजह से लगभग सभी उड़ानें औसतन आधे घंटे विलंब से उड़ान रही हैं. जानकारी के मुताबिक 17 उड़ानों का रास्ता डाइवर्ट किया गया है.

वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे की रफ्तार बुरी तरह से प्रभावित हुई है. आम दिनों में जिन सड़कों पर शाम होते ही जाम लग जाता था. वहां ट्रैफिक बिल्कुल थम गया है, लोग घंटों से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं. मुंबई के जुहू तारा रोड, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड और वेस्टर्न एक्स्प्रेस-वे पर कई हिस्सों में पानी रुकने की वजह से भयंकर जाम लगा हुआ है. पानी भरने की जानकारी मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी आ रही हैं. पानी की वजह से बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, वहीं एयरपोर्ट जाने वाले लोग भी मुंबई एक्सप्रेस हाइवे पर परेशान हो रहे हैं.

Mumbai International Airport Limited (MIAL) Public Relations Officer: 9 flight diversions have taken place so far. Visibility fluctuating from time to time.