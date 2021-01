दिल्ली-NCR में फिर लौट सकती है शीतलहर, ठंड और गलन बरकरार, कोहरे ने थामी रफ्तार, 17 ट्रेनें चल रहीं लेट

IMD ने अनुमान जताया है कि आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. कोहरे और प्रदूषण की वजह से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. सफर के मुताबिक आज सुबह शहर में AQI 321 दर्ज किया गया जो बहुत खराब कैटगरी में आता है.

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, यूपी, बिहार को कोहरे से अभी राहत नहीं

दिल्ली के पंजाबी बाग, आनंद विहार, गाजीपुर के इलाकों में घने कोहरे का असर देखा गया. दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई शहरों में भी घना कोहरा छाया रहा. इस वजह से नई दिल्ली पहुंचने वाली 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोहरे का कहर जारी रह सकता है. IMD ने अनुमान जताया है कि एक फरवरी के आसपास फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है. इससे ठंड और बढ़ सकती है.

