Weather Report: उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज

देश के उत्तरी भाग सोमवार की रात और मंगलवार सुबह लगातार बारिश होने के चलते ठंड में कोई कमी होती नजर नहीं आई. इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई और राष्ट्रीय राजधानी समेत पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार और बुधवार को बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान लगाया. विभाग ने भारी बर्फबारी या बिजली कड़कने के साथ बारिश होने और ओले गिरने का भी अनुमान जताया है. दिल्ली में सफदरजंग वेधशाला ने 5.7 मिलीमीटर और पालम वेधशाला ने 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की.

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से दो डिग्री अधिक था. आर्द्रता सौ प्रतिशत थी.' जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का तापमान शून्य से आठ डिग्री कम दर्ज किया गया. उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई. इसके अलावा औली, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र और केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य बर्फ से ढके रहे.

दिल्ली-एनसीआर में रात भर होती रही बारिश, शीतलहर ने फिर बदला मौसम का रुख

हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुफरी, मनाली और डलहौजी इत्यादि क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के चलते अधिकतम तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्य की राजधानी में सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक दो सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई. पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों को भी बारिश का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई और तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Clear sky in Delhi this morning; visuals from India Gate area. Minimum temperature of 10.5°C was recorded in the national capital yesterday. pic.twitter.com/j12zDb9ElA