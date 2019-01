बंगाल BJP चीफ ने पहले ममता बनर्जी को बताया 'फिट PM' उम्मीदवार, अब लिया यूटर्न

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख (BJP Bengal Chief) दिलीप गोष ने पहले ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)को 'फिट पीएम उम्मीदवार' बताया, उसके एक दिन बाद उन्होंने यूटर्न ले लिया और रविवार को उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था. उन्होंने कहा, 'मुझसे सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि अगर वह(ममता बनर्जी) प्रधानमंत्री बनती हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. मैंने केवल यही कहा था. लेकिन ऐसा होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है. इन सब चीजों को अच्छे व्यंग्य के तौर पर जाना चाहिए.'

बता दें, उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनने की अच्छी संभावनाएं हैं. ममता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए घोष ने कहा था कि वह उनकी अच्छी सेहत और जिंदगी में कामयाबी की दुआ करते हैं, ‘क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य उनकी सफलता पर निर्भर करता है.' उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि वह फिट रहें ताकि वह अच्छा काम कर सकें. उन्हें फिट रहने की जरूरत है क्योंकि अगर किसी बंगाली के पीएम बनने की संभावनाएं हैं तो उनमें वही एक हैं.'

Dilip Ghosh, West Bengal BJP Chief: I was asked a question to which I replied that my wishes will be with her(Mamata Banerjee) if she becomes PM, that is only what I said. But there is no possibility at all of it happening. These things are to be taken in good humour pic.twitter.com/krqRMtFQx1