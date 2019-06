मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से मुलाकात के बाद बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है. डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के बीच राज्य सचिवालय में बैठक हुई थी. बैठक में जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें हो रही दिक्कतों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अवगत कराया था. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य के अधिकारी, 31 जूनियर डॉक्टर बनर्जी के साथ बैठक में मौजूद रहे. केवल दो क्षेत्रीय न्यूज चैनलों को राज्य सचिवालय में बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई बैठक को कवर करने की अनुमति दी गई थी. ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है. वहीं बैठक में जूनियर डॉक्टरों के ज्वाइंट फोरम ने मुख्‍यमंत्री से कहा, 'कहा काम करते हुए हमें डर लगता है, एनआरएस के डॉक्टरों से मारपीट करने वालों को ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए उदाहरण हो.'

Junior doctors of NRS hospital, Kolkata announce that they are calling off the strike. pic.twitter.com/OGVbtToORH