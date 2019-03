BJP सांसद ने विधायक को जूते से पीटा, सीएम योगी बोले- अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, करेंगे कार्रवाई 

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) में बीजेपी (BJP) सांसद और विधायक के बीच हुए जूतम-पैजार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा (BJP) एक अनुशासित पार्टी है. इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. इससे पहले, मेंहदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल (Rakesh Singh Baghel) ने जूते से पीटनेवाले सांसद शरद त्रिपाठी (Sharad Tripathi) के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना भी दिया था. जिलाधिकारी को असमंजस में पड़ा देख विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करने के बाद धरना खत्म किया.

अपनी ही पार्टी के विधायक पर जब सांसद ने की जूतों की बारिश तो ट्विटर पर लोगों ने ऐसे लिए मजे

मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स बुला ली गई थी. भाजपा जिलाध्यक्ष सेतवान राय ने इस घटना की निंदा की है. जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने फिलहाल इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है. विधायक धरना खत्म कर लखनऊ रवाना हो गए. विधायक के समर्थकों को प्रशासन ने मेंहदावल क्षेत्र के मेड़रापार गांव तक पहुंचाया. सांसद शरद त्रिपाठी एक परियोजना के शिलापट्ट में अपना नाम न देखकर भड़क उठे. उन्होंने विधायक राकेश सिंह बघेल से कारण पूछा और उनके जवाब से संतुष्ट न होने पर पैर से जूते निकालकर ताबड़तोड़ पीट दिया. विधायक भी सांसद से भिड़ गए. इस दौरान सांसद को यह कहते सुना गया कि 'तुम्हारे जैसे विधायक को तो मैं पैदा करता हूं.' इस घटना का वीडियो वायरल हो गया. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने इस कृत्य की निंदा करते हुए सांसद व विधायक को लखनऊ तलब किया है.

बीजेपी सांसद ने विधायक को जूता मार, क्या पार्टी करेगी कार्रवाई?

BJP MP Sharad Tripathi on his brawl with BJP MLA Rakesh Baghel: I regret the incident and feel bad about it, what happened was against my normal behaviour. If I am summoned by state chief then will put my point across pic.twitter.com/I70FEE12r7