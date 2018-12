IND vs AUS: इस वजह से नहीं हुआ ऋषभ पंत का वनडे टीम में चयन, चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने दी सफाई

जब से ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले तीन वनडे और इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे में खेले जाने वाली पांच वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, तब से दो ही बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है. करोड़ों क्रिकटेप्रमी महेंद्र धोनी की टी-20 टीम में वापसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बातें इस बारे में भी हो रही हैं कि ऋषभ पंत को वनडे टीम में क्यों नहीं लिया गया. बहरहाल, अब चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने सफाई दी है कि ऋषभ पंत की अनदेखी क्यों की गई. वैसे इस फैसले के बाद यह देखने की बात होगी कि कहीं इस फैसले का असर पंत के बाकी दो टेस्ट मैचों के प्रदर्शन पर तो नहीं पड़ेगा.

What does @msdhoni's return to the T20 side say? That he wants to play till the T20WC in 2020? Or that selectors/team management not entirely convinced of Rishabh Pant's ‘keeping skills?