IPL 2018, KXIP vs MI: कुछ ऐसे क्रुणाल पंड्या ने छीन ली पंजाब से जीत

खास बातें किंग्स इलेवन पंजाब-20 ओवरों में 6 पर 174, गेल 50, स्टोनिस 29* मुंबई इंडिंयस-20 ओवरों में 4 पर 176 रन, सूर्यकुमार यादव 57*, क्रुणाल 31* सूर्यकुमार यादव बने मैन ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएलृ)-11 में मुंबई इंडियंस ने स्लॉग ओवरों में क्रुणाल पंड्या (नाबाद 31, 12 गेंद) की आतिशी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब के जीत के सपने को धूमिल करते हुए उसे छह विकेट से हरा दिया. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में मुंबई से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब ने कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 174 रन बनाए.क्रिस गेल (50) और नंबर छह बल्लेबाज मारकस स्टोनिस ने नाबाद 29 रन बनाए. जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19 ओवरों में 4 विकेट पर एक ओवर बाकी रहते ही मुकाबला अपनी झोली में डाल लिया.अर्धशतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया. वास्तव में यह पांचवे विकेट के लिए रोहित और क्रुणाल के बीच नाबाद 56 रन की ही साझेदारी थी, जिससे किंग्स इलेवन पंजाब पस्त हो गया.मुंबई को आखिरी तीन ओवरों में जीत के लिए 36 रन की दरकार थी. अश्विन ने 18वां ओवर मारकस स्टोनिस को थमाया. और इसमें मुंबई ने 20 रन बटोरे. इस ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर क्रुणाल पंड्या ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर पलड़ा मुंबई की तरफ झुका दिया.मुंबई को आखिरी दो ओवर में जीत के लिए 16 रन बचे. और क्रुणाल ने एक और पहले ही मुंबई को जीत दिला दी. एंड्रयू ट्राई के फेंके इस ओवर में क्रुणाल ने 1 छक्का और दो चौके जड़ते हुए मैच मुंबई की झोली में डाल दिया. क्रुणाल ने सिर्फ 12 गेंदों पर नाबाद 31 रन जड़कर बहुत ही तेजी से मैच का रुख बदल दिया.

Tough day at the field. Kings will come back stronger. #LivePunjabiPlayPunjabi#KXIPvMIpic.twitter.com/8AnIfMoPj7 — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) May 4, 2018

Getting better and better@Mujeeb_Zadran played a pivotal role by picking up wickets.#LivePunjabiPlayPunjabi#KXIPvMIpic.twitter.com/CfYo02JxR1 — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) May 4, 2018

Kings will bat first at Holkar stadium.

Get ready for a power packed game #LivePunjabiPlayPunjabi#KXIPvMIpic.twitter.com/ogjPEBDwfD — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) May 4, 2018

जब कोई भी टीम 175 रन के स्कोर का पीछा कर रही होती है, तो पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर, 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर) का फायदा उठाना अनिवार्य है, लेकिन मुंबई इंडियंस ऐसा करने में नाकाम साबित हुई. शुरुआती 6 ओवरों में इंडियंस 1 विकेट पर सिर्फ 37 रन ही बना सके. लेकिन एक छोर पर सूर्यकुमार अपने अंदाज से और नियमित अंतराल पर स्ट्रोकों से मुंबई इंडियंस के लिए आधार रखने में कामयाब रहे हैं. सूर्यकुमार यादव ने 42 गेंदों पर 57 रन बनाए. और इन्होंने मुंबई की जीत में अहम रोल निभाया.इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद क्रिस गेल (50) और मार्कोस स्टोइनिस के आखिरी ओवरों में 15 गेंदों पर नाबाद 29 रन से किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 174 रन बनाए. इन दोनों के अलावा केएल राहुल ने 24 और करुण नायर ने 23 रन बनाए. मुंबई के लिए हार्दिक पंड्या सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए जिन्होंने 4 ओवर में 44 रन लुटाए. साथ ही तीन वाइड गेंद भी फेंकी.क्रिस गेल और केएल राहुल ने एक बार फिर से दिखाया कि वह इस आईपीएल की सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ी क्यों हैं! पहले शुरुआत केएल राहुल ने मैक्लानघन के पहले ओवर की आखिरी और बुमराह के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर दो बहुत ही शानदार छक्के जड़कर की, तो पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर, 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर) के आखिरी ओवर में गेल ने होल्कर स्टेडियम की छत पर भेजे गगनचुंबी छक्के और चौके के साथ किया. यह राहुल और गेल का पावर-प्ले रहा, जिसमें पंजाब ने बिना किसी नुकसान के 49 रन बटोर डाले.गेल ने अपनी प्रचंड फॉर्म को मुंबई के खिलाफ भी जारी रखा. कुछ बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से निकले. मानो आज गेल अपने पिछले लगाए गए छक्कों की लंबाई से तुलना करने उतरे थे. छठे ओवर में उन्होंने मैक्लानघेन को होल्कर स्टेडियम की छत पर भेज दिया, तो 9वें ओवर में मार्कंडे को भी एक लंबा छक्का जड़ा. और हमेशा की तरह कब गेल ने 40 गेंदों पर आईपीएल का अपना 24वां अर्धशतक जड़ डाला, पता ही नहीं चला. लेकिन पंजाब को तब झटका लगा, जब गेल पचासा जड़ते ही आउट हो गए और उनका गदर चरम पर नहीं पहुंच सका.गेल क्या गए, मानो पंजाब के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. थोड़ा सहारा करुण नायर ने तेज 23 रन बनाकर दिया, लेकिन एक छोर पर विकेट गिरना जारी रहा. लेकिन नंबर-6 पर बैटिंग के लिए मारकोस स्टोनिस ने अपने आतिशी अंदाज से एकदम से सभी को चौंका दिया. स्टोनिस ने 15 गेंद पर बिना आउट हुए 29 रन बनाए. 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ. इससे पंजाब 174 रन तक पहुंच गया.इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ शुरू हो रहे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई ने अपनी इलेवन में केरोन पोलार्ड को जगह नहीं दी और उनकी जगह एविन लेविस को टीम में शामिल किया. वहीं अश्विन की अगुवाई वाली किंग्स इलेवन पंजाब ने तीन बदलाव किए. युवराज सिंह, मारकस स्टोइनिस और अक्षर पटेल इस मुकाबले में पंजाब इलेवन का हिस्सा रहे. हालांकि, यह बात अलग है कि इन तीनों ही बदलाव का पंजाब को फायदा नहीं मिला. दोनों टीमों की इलेवन इस प्रकार रहीं:मुंबई तब जागी है, जब टूर्नामेंट में करीब-करीब सबकुछ उसके हाथ से निकल चुका है. लेकिन यह न भूलें कि साल 2014 में भी उसने जमीन पर गिरकर उठते हुए सभी को चौंकाते हुए खिताब अपनी झोली में डाल लिया था. हालांकि, इस बार यह कमोबेश असंभव काम है. लेकिन यह क्रिकेट है मेरी जान! यहां कुछ भी हो सकता है.