NABARD Group C Recruitment: ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

खास बातें NABARD ऑफिस अटेंडेंट पदों पर हो रही है भर्ती कुल 73 पदों पर होगी भर्ती 12 जनवरी तक किये जा सकते हैं आवेदन

NABARD ग्रुप 'सी' भर्ती: नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture and Rural Development) ने ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप 'सी' की भर्ती (NABARD Office Attendant Group C Recruitment) के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ये आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2020 तक चलेगी.

कुल वैकेंसी

नाबार्ड ने कुल 73 पदों पर भर्ती की घोषणा की है.

योग्यता

योग्यता की बात की जाए तो 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. जॉब नोटिस के मुताबिक ग्रेजुएट और उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन न करें.

RPSC: राजस्थान में 3000 पदों पर नई व्याख्याता भर्ती निकाली जाएगी, जानिए डिटेल

आयु सीमा

आयु सीमा की बात की जाए तो आवेदक की उम्र 1 दिसंबर तक 18-30 वर्ष होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

नाबार्ड (NABARD) उम्मीदवार का चयन 2 चरण के ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिसियेंसी टेस्ट के आधार पर करेगा. प्रारंभिक ऑनलाइन टेस्ट 120 अंक का होगा. यह परीक्षा रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य जागरुकता और न्यूमैरिकल आधारित होगी. हालांकि उम्मीदवार को यह परीक्षा सिर्फ क्वालीफाई करनी होगी. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही मेन परीक्षा में कैंडिडेट बैठ पाएंगे. हालांकि मेन परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा से लंबी रहेगी. मेन परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे जो कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य जागरुकता और अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे. इसके लिए 2 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है.

REET Exam: सीएम अशोक गहलोत ने कहा- राजस्थान में शिक्षकों के 31 हजार पदों पर होगी भर्ती, अगले साल अगस्त में होगी रीट परीक्षा

माध्यम

ये दोनों परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आयोजित की जाएगी.

आवेदन फीस

आवेदन फीस की बात की जाए तो फीस नॉन रिफंडेबल है. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएक्सएस कैटेगरी के लिए कुल फीस 50 रुपये है. अन्य श्रेणी के लिए फीस 450 रुपये है.

परीक्षा की तारीख

संभावित तौर पर यह परीक्षा फरवरी 2020 में आयोजित की जा सकती है.

ऐसे करें आवेदन-

- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

- पहले उम्मीदवार को खुद को रजिस्टर करना होगा.

- फिर लॉग इन करना होगा.

- मांगी गई जानकारी सबमिट करनी होगी. (जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आदि)

- इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करने होंगे.

- अंत में ​फीस का भुगतान करना होगा.



बता दें कि आवेदन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन/नियुक्ति/भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक सेल्फ डिक्लेयरेशन देना होगा.

यहां से करें आवेदन