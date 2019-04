फैक्ट चेक: RRB JE Exam Date का नोटिस है फर्जी, जानिए क्या है सच्चाई

RRB JE Exam Date को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस नोटिस के मुताबिक 27 अप्रैल 2019 को जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती परीक्षा (RRB JE Exam) आयोजित की जाएगी. लेकिन जब हमने आरआरबी वेबसाइट्स (RRB Websites) पर चेक किया तो हमे परीक्षा से संबंधित कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला जिसमें परीक्षा की तारीख 27 अप्रैल 2019 बताई गई हो. हालांकि रेलवे द्वारा दिसंबर में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल या मई 2019 में परीक्षा आयोजित की जा सकती है. रेलवे के नोटिफिकेशन में कोई तारीख नहीं दी गई है. हमे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये नोटिस सही है या फर्जी इसके लिए हमने आरआरबी (RRB) के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया. आरआरबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV से बातचीत में कहा कि रेलवे द्वारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तारीख अभी नहीं जारी की गई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित हर जानकारी सिर्फ RRB की वेबसाइट्स पर जारी की जा रही है. ऐसे में उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कई और दिए गए किसी नोटिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नोटिस को शेयर कर रेलवे से इसकी पुष्टी करने के लिए कहा है..

@RRBKOLKATA Please Tell Us authenticity of this notice.

Can RRB conduct RRB JE CBT1 Exam during Loksabha Election Months? pic.twitter.com/BaMPe4EhC9