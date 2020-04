Lockdown के चलते दिल्ली की हवा और पानी भी हुआ असर, 12 दिन में साफ हुआ यमुना नदी का पानी, देखें Photos

दरअसल, भारत में लॉकडाउन (Lockdown) के बाद वायु और जल प्रदूषण में भारी कमी देखने को मिली है. यहां तक कि यमुना नदी भी लॉकडाउन के बाद काफी हद तक साफ हो गई है. इस नदी को साफ करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ो रुपये खर्च किए गए लेकिन फिर भी यह अधिक साफ नहीं हो पाई थी, जो लॉकडाउन की वजह से इतनी साफ हो गई है.

सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने यमुना नदी की तस्वीरें शेयर की हैं.

Self cleansing. The river #Yamuna cleans itself up in just a matter of 10 days. Our #politicians, #engineers, #contractors and #bureaucrars spent thousands of #crores and kept the #river dirty. https://t.co/x5TnHhWe7T