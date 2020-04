लॉकडाउन का असर: कोलकाता के घाटों में 30 साल बाद लौटीं गंगा डॉल्फिन, देखें Photos

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कोलकाता के घाटों पर 'गंगा डॉल्फिन' को अठखेलियां करते देखा गया है. आपको बता दें कि नदियों में बढ़ते प्रदूषण के चलते मीठे पानी में रहने वाली 'गंगा डॉल्फिन' के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. केंद्र सरकार ने साल 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था.

"Critically endangered" Gangetic Dolphins Spotted from Ghats of Kolkata after Years as Lockdown Brings Water Pollution Down pic.twitter.com/Gtrei2kQn5

@kolkata for reducing pollution we can see dolphin in ganga river in kolkata... pic.twitter.com/Np17i8HzHm