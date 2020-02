अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) और फर्स्‍ट लेडी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने भारत की अपनी फ्लाइट के दौरान काफी जल्‍दी-जल्‍दी कपड़े बदले. दरअसल, जब वे अमेरिका से भारत के लिए निकले थे तब उन्‍होंने दूसरे कपड़े पहने थे. लेकिन उन्‍होंने जैसे ही अहमदाबाद की धरती पर लैंड किया उनके कपड़े बदल चुके थे.

यह भी पढ़ें: मेलानिया ट्रंप की इस ड्रेस का भारत से है कनेक्‍शन

फ्लाइट से पहले डोनाल्‍ड ट्रंप झक सफेद कमीज, रॉयल ब्‍लू पैंट, लॉन्‍ग कोट और रेड कलर की टाई में नजर आए. लेकिन जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंचे उनका पूरा आउटफिट बदल चुका था. अहमदाबाद के सरदार वल्‍लभ भाई पटेल अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रंप ब्‍लैक सूट, वाइट शर्ट और चटख पीले रंग की टाई में नजर आए.

आपको बता दें कि दो देशों के कूटनीतिक रिश्‍तों में हर छोटी-छोटी बात मायने रखती है. मसलन आपके कपड़े, हाव-भाव और बॉडी लैंग्‍वेज वगैरह-वगैरह. ट्रंप की पीली टाई को आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में पीले रंग को बेहद शुभ माना जाता है. साथ ही यहां इसे खुशहाली के तौर पर भी देखा जाता है. पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक भी है. ट्रंप के दौरे के वक्‍त भारत में बसंत ऋतु ही है.



Upon landing in Ahmedabad, @POTUS@realDonaldTrump and @FLOTUS@MELANIATRUMP went to Sabarmati Ashram.



The path and ideals of Mahatma Gandhi are not only globally popular but also very relevant in today's times. pic.twitter.com/FyH1sOrhrn