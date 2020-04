जालंधर और श्रीनगर के बाद अब सहारनपुर से दिखने लगे हैं बर्फ से ढके पहाड़, देखें शानदार Photos

आपको बता दें, कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, जब कोई भी व्यक्ति सुबह उठे और उसे अपने घर से हिमालय रेंज दिखाई देने लगे. दरअसल, सहारनपुर से हिमालय की गंगोत्री रेंज दिखाई देने की तस्वीरों को आईएफएस रमेश पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. यह तस्‍वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रमेश पांडे ने लिखा, ''सहारनपुर से अब हिमालय रेंज दिखाई दे रही है. लॉकडाउन और बारिश की वजह से एक्यूआई में काफी सुधार हुआ है. इन तस्वीरों को एक इन्कम टैक्स ऑफिसर दुष्यंत ने वसंत विहार स्थित अपने घर की घत से क्लिक किया था. ''

