Women's Day: PM मोदी का सोशल मीडिया संभाल रही इस महिला ने बताया पानी बचाने का अनोखा तरीका, देखें Video

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2020) पर पीएम मोदी ने #SheInspireUs मुहीम की शुरुआत की है. इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की कमान 7 महिलाओं को सौंपी हैं. ये सभी महिलाएं एक-एक कर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी-अपनी कहानी शेयर कर रही हैं. इसकी शुरुआत स्नेहा मोहन ने की थी. स्नेहा मोहन ने 2015 में फूड बैंक की शुरुआत की थी और अब देश के 18 शहरों में ये फूड बैंक खोले गए हैं. इसके बाद मालविका अय्यर ने अपनी कहानी शेयर की थी. मालविका ने 13 साल की उम्र में एक ब्लास्ट में अपने दोनों हाथ खो दिए थे. वह आज दिव्यांगो के हक के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं. मालविका के बाद आरिफा ने अपनी कहानी बताई थी. आरिफा कश्मीर की पारपंरिक नमदा बुनकर हैं.

यह भी पढ़ें: अब कश्मीर की इस महिला ने संभाली PM मोदी के सोशल मीडिया की कमान, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हुए कहा...

अब पीएम मोदी के सोशल मीडिया को हैदराबाद की कल्पना रमेशा संभाल रही हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी कहानी बताई है. पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कल्पना ने खुद को वॉटर वॉरियर बताया है. कल्पना ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वह एक आर्किटेक्ट हैं. उन्होंने अपने वीडियो में कहा, हम जब यूएस से हैदराबाद शिफ्ट हुए तो हमें कई बार पानी के टैंक मंगाने पड़ते थे. इसलिए हमने पानी बचाने का फैसला किया. 8 साल पहले जब हमने अपना घर बनाया तो पानी के संचय को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से घर का निर्माण कराया कि घर में पानी की एक-एक बूंद को बचाया जा सके.

Be a warrior but of a different kind!



Be a water warrior.



Have you ever thought about water scarcity? Each one of us can collectively act to create a water secure future for our children



Here is how I am doing my bit. @kalpana_designspic.twitter.com/wgQLqmdEEC