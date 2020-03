जनता कर्फ्यू: स्मृति ईरानी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोगों से की घरों में रहने की अपील

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को देश की जनता को संबोधित करते हुए उनसे 22 मार्च को घरों में रहने की अपील करते हुए जनता कर्फ्यू के लिए कहा था. इसके बाद आज देशभर में कई लोग पीएम मोदी का साथ देते हुए घरों में बंद हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कार्टून तस्वीर शेयर करते हुए लोगों से घरों में रहने के लिए कहा है.

इस तस्वीर में एक महिला कहते हुए नजर आ रही है कि ''क्या तुम कोरोनावायरस को रोकने के लिए कुछ नहीं करोगो...'' तो सोफे पर बैठे सुपरमैन से कहता है कि, ''मैं कर रहा हूं''. बता दें, पीएम मोदी ने गुरुवार को जनता से अपील करते हुए कहा था रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी लोग घर में रहें.

इस कार्टून को डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर नितिन सुरेन ने डिजाइन किया है, जिसे मुंबई पुलिस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है. इसे शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा, ''कभी-कभी सुपरहीरो को घर पर रहना चाहिए''.

Sometimes, all you need to do be a superhero is to stay home! #TakingOnCorona



PC - @nithinsurenpic.twitter.com/KfbWg6qymN