अमित शाह की ममता बनर्जी को चेतावनी: मैं जय श्री राम बोलता हूं, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को सोमवार को चुनौती दी कि वह ‘जय श्री राम' के उद्घोष के लिए उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं. शाह ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो पश्चिम बंगाल में उन्हें रैलियां करने से रोक सकती हैं, लेकिन वह राज्य में भाजपा (BJP) का विजय यात्रा नहीं रोक पाएंगी.

भाजपा अध्यक्ष ने जॉयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले कैनिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘यदि कोई ‘जय श्री राम' का उद्घोष करता है तो ममता दी नाराज हो जाती है. मैं आज यहां जय श्री राम का उद्घोष कर रहा हूं. यदि आप (ममता) में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए. मैं कल कोलकाता में होऊंगा.'

#WATCH BJP President Amit Shah in Joynagar, West Bengal: Mamata didi, I am chanting Jai Shri Ram here & leaving for Kolkata, arrest me if you have guts. pic.twitter.com/gw7yg8bHHU