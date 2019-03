लोकसभा चुनाव 2019: पूर्व BJD नेता बैजयंत जय पांडा BJP में होंगे शामिल, जल्द हो सकती है घोषणा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना भी शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में बीजू जनता दल (BJD) के पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा (Baijayant Jay Panda) के भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. बीजद प्रमुख नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) से अलग हुए बैजयंत पांडा ने हाल में कहा था कि वह हर उस किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है जो 'ओडिशा के सामने आ रही गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हो.' सूत्रों ने बताया कि केन्द्रपाड़ा से सांसद बैजयंत पांडा के किसी भी क्षण बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की जा सकती है.

Sources: Former Biju Janata Dal MP Baijayant Jay Panda to join BJP later today. (file pic) pic.twitter.com/la0T8LIJXE