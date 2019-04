इस बॉलीवुड अभिनेत्री ने PM मोदी पर बोला हमला- '56 इंच के सीने का दावा करने वाले कुछ भी करने में नाकाम रहे' 

खास बातें उर्मिला मातोंडकर ने पीएम मोदी पर हमला बोला पीएम मोदी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया उर्मिला ने कहा कि पीएम पर बनी फिल्म एक मजाक

उत्तर मुंबई सीट (Mumbai North Lok Sabha Constituency) से कांग्रेस प्रत्याशी और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने गुरुवार को पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar News) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म (PM Modi Biopic) एक मजाक है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया. उर्मिला मातोंडकर ने कहा- 'उनके (मोदी) जीवन पर बनी फिल्म और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पर एक मजाक है, क्योंकि 56 इंच के सीने का दावा करने वाले कुछ भी करने में बुरी तरह विफल रहे हैं. उनके जीवन पर बनी फिल्म लोकतंत्र, गरीबी और भारत की विविधता पर मजाक है.'

Our country, Our rights! Let's protect our country and defend our rights ! Rally in Malad #AapliMumbaichiMulagipic.twitter.com/jDBW7OlZza — Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) April 18, 2019

अभिनेत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन पर और उनके अधूरे वादों पर कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए थी. विवेक ओबेरॉय स्टारर यह बायोपिक पहले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान इसकी रिलीज पर रोक लगा दी. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने कहा, 'इससे बुरा क्या हो सकता है कि लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने पांच साल में एक संवाददाता सम्मेलन तक नहीं किया.'

Getting blessed by Sadhu Maharaj and Sadhviji 🙏🏼 pic.twitter.com/94fTv89iBt — Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) April 17, 2019

अभिनेत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत स्तर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन करती हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है. उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत स्तर पर मैं मराठी मुद्दे का पूर्ण समर्थन करती हूं और हमेशा करूंगी. मेरा समर्थन करने के लिए मैं राज ठाकरे को धन्यवाद देती हूं.' मुंबई की सभी छह लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना हैं.

Align yourself with the party of People... morning rally in Borivali West. Jai Hind 🇮🇳 #AapliMumbaichiMulagipic.twitter.com/00xdvZ7g3v — Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) April 17, 2019

बता दें कि उत्तर मुंबई लोकसभा सीट (North Mumbai Loksabha Seat) से गोपाल शेट्टी (Gopal Shetty) की टक्कर का कोई नेता नहीं मिलने पर कांग्रेस (Congress) ने एक बार फिर फिल्मी चेहरा मैदान में उतारा था. साल 2004 में एक तरफ राम नाईक थे तो दूसरी तरफ अभिनेता गोविंदा (Govinda) थे. तब राजनेता के कार्यों पर अभिनेता की लोकप्रियता भारी पड़ी थी. गोविंदा ने तकरीबन 40 हजार मतों से राम नाईक के विजय रथ को रोककर इतिहास रचा था.

