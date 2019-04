क्या 'बांद्रा का माफिया' वाले टिप्पणी की वजह से कट गया किरीट सोमैया का टिकट, जाने क्या हैं इसके मायने?

बीजेपी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट (Mumbai North East Seat) से वर्तमान सांसद किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) टिकट काट दिया. उन्हें इस सीट से फिर से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन उनकी पुन: उम्मीदवारी का गठबंधन सहयोगी शिवसेना (Shiv Sene) की ओर से कड़ा विरोध हो रहा था. भाजपा ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के आलोचक सोमैया (Kirit Somaiya News) की जगह बीएमसी के पार्षद मनोज कोटक को टिकट दिया है. नगर निकाय में भाजपा के वरिष्ठ नेता कोटक राकांपा के उम्मीदवार एवं पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल का मुकाबला करेंगे, जो 2014 में सोमैया से हार गए थे. भाजपा महानगर की छह सीटों में से तीन सीटों पर लड़ रही है और सोमैया यहां एकमात्र भाजपा सांसद हैं, जिनका टिकट कटा है. शेष तीन सीटों पर भाजपा की गठबंधन सहयोगी शिवसेना चुनाव लड़ रही है.

Kirit Somaiya,sitting BJP MP from Mumbai North East: Very happy that Manoj Kotak ji standing with me here has got the ticket. We all will support him and ensure he wins.Ultimately our aim is a second term for Modi ji. Responsibilities within party keep shifting,nothing new in it. pic.twitter.com/5sIE2XCGcX