भाषण या रैप? BJP नेता का वह वायरल VIDEO, जिसमें एक सांस में न जानें कितनी बार बोला- 'कमल...कमल...कमल'

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है. अलग-अलग पार्टियों के नेता और उम्मीदवार अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वोट मांग रहे हैं और जीत के लिए हर संभव कोशिशों में लगे हैं. इस लोकसभा चुनाव में भी नेता प्रचार के अलग-अलग रंगों में दिख रहे हैं. कोई घर-घर जाकर वोट मांग रहा है तो कोई गेंहू के खेतों फसल काटता दिख रहा है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार को चुनाव प्रचार का एक और नायाब तरीका देखने को मिला. मेरठ से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के लिए वोट मांग रहे एक बीजेपी नेता ने मंच से जिस तरह का भाषण दिया है और वोट के लिए वह जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, वह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने मंच से वोट मांगते वक्त एक सांस में जितनी बार 'कमल' शब्द का इस्तेमाल किया है, वह प्रचार का एक अलग ही लेवल दिखा रहा है. उनके भाषण के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे वह रैप कर रहे हों.

मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते वक्त बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा लोगों को कमल छाप पर वोट देने की अपील करते हैं. इतना ही नहीं, वह अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को भगवान श्री राम, सीएम योगी को लक्ष्मण और केशव प्रसाद मौर्य को भरत बताते हैं. इस दौरान वह कमल शब्द का तेज प्रवाह में इतनी बार इस्तेमाल करते हैं कि वहां मौजूद लोग भी ठहाके लगाने से खुद को नहीं रोक पाते.

बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि ''आपको सोचना होगा कि आपको कमल चाहिए या क्या चाहिए... कमल... कमल... कमल... कमल... कमल.... कमल... कमल...कमल.. कमल... कमल...कमल.. कमल... कमल...कमल.. कमल... कमल...कमल.. कमल... इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना कि मां लक्ष्मी आपके दरवाजे, घर आने पर मजबूर हो जाए. कमल... कमल...कमल पर बिठा कर राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना. तो आपको लगेगा कि मोदी राम के रूप में आ गए हैं. लक्ष्मण के रूप में योगी आ गए हैं. लक्ष्मण के दतक पुत्र या छोटे भाई के रूप में आज भारत आने वाले हैं. भरत का मतलब... अभी हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं.'

#WATCH BJP leader Vineet Agarwal Sharda asking people to vote for 'kamal' (BJP party symbol) during a public rally in Meerut. (01.04.2019) pic.twitter.com/wCTnSWprey