केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को बनाया निशाना, बोले- अगले चुनाव में उन्हें मुल्क से बाहर...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है. राहुल गांधी पर हमला करते हुए पीयूष गोयल का कहना है कि केरल के लोग उन्हें हरा देंगे, ताकि अगले चुनाव में उन्हें मुल्क से बाहर कोई निर्वाचन क्षेत्र तलाशना पड़े. बुधवार को केरल के वायनाड में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा अर्चना की. इसी के बाद पीयूष गोयल ने मीडिया से बात की.

पीयूष गोयल ने कहा, "(कांग्रेस अध्यक्ष) राहुल गांधी अमेठी में हार से डर गए हैं, और उन्हें भागकर वायनाड जाना पड़ा... उन्होंने भारत की जनता का विश्वास खो दिया है... मुझे भरोसा है कि केरल के लोग उन्हें हरा देंगे, ताकि अगले चुनाव में उन्हें मुल्क से बाहर कोई निर्वाचन क्षेत्र तलाशना पड़े..." पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने तब तंज कसा, जब राहुल गांधी केरल के चार शहरों में जनसभा रैली करने के लिए गए हैं.

Union Min P Goyal: Rahul Gandhi is afraid of defeat in Amethi&has to run all the way to Wayanad...he has lost the confidence of people of India. I am sure the people of Kerala will defeat him so that in next election he will have to look for a constituency in some other country. pic.twitter.com/cV8NmXyImR