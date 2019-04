सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, बोली- PM मोदी-अमित शाह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, फिर भी चुनाव आयोग है चुप

पीएम मोदी (PM Modi) और अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में 'कार्रवाई' नहीं करने पर चुनाव आयोग (Election Commission) के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है. कांग्रेस (Congress) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ 24 घंटे में फैसला लेने के लिए आयोग को निर्देश दिए जाएं. कांग्रेस ने कहा कि 23 अप्रैल को मतदान के दिन गुजरात में रैली करके प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम और अमित शाह के उल्लंघन की शिकायत की है लेकिन तीन हफ्ते बीतने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आमतौर पर इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग उल्लंघन करने वालों पर 72 घंटे तक प्रचार पर बैन लगाता है.

कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह नफरत भरे भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा बैन लगाए जाने के बाद भी राजनीतिक प्रोपगेंडा के तहत सुरक्षाबलों का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है.

