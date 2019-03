Voter ID Card: क्या वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है?

खास बातें Voter ID डिटेल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप वोटर डिटेल्स का प्रिंट ऑउट ले जाकर वोट दे सकते हैं. वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) राजनीतिक पार्टियों के साथ देश के नागरिकों के लिए भी बेहद महत्व रखता है. ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा कर और उसे वोट देकर सत्ता में लाएगी. देश के हर नागरिक का वोट सत्ता बदलने और नई सरकार चुनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए. चुनाव आते ही वोटर आईडी कार्ड भी चर्चा में आ जाता है. वोट देने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी चाहिए. वोटर लिस्ट में आपका नाम तब ही होगा जब आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा या पहले से ही आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा. यही नहीं आपको अगर वोट देने के लिए संसदीय या विधानसभा क्षेत्र बदलना है तो आपको नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन (Voter ID Card Online) कर सकते हैं. साथ ही आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.



Voter ID Card के लिए इन स्टेप्स से करें आवेदन



स्टेप 1: वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए National Voters's Service Portal की वेबसाइट nvsp.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Apply online for registration of new voter (form 6) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना नाम, पता, फोटो और अन्य सभी जानकारी भरकर सबमिट कर दें.

स्टेप 4: अब आपके सामने एक रिफरेंस नंबर आएगा, जिसकी मदद से आप वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे. कुछ दिनों में ही आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा.

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या हम वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आपने अगर वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स (वोटर डिटेल्स) पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर एक होलोग्राम होता है. आप सिर्फ अपनी डिटेल चेक और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं.

आइये जानते हैं वोटर आईडी डिटेल्स (कार्ड नहीं) कैसे डाउनलोड की जा सकता है.

Voter ID डिटेल्स ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: वोटर आईडी डिटेल्स PDF में डाउनलोड करने के लिए electoralsearch.in पर जाएं.

स्टेप 2: आप अपना नाम, पति/पिता का नाम, पता और अन्य जानकारी भरकर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

स्टेप 3: अब आप डिटेल्स पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 4: आप अपनी वोटर आईडी डिटेल्स का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है, तो आप बस प्रिंट की हुई वोटर आईडी डिटेल्स ले जाकर वोट दे सकते हैं. इसके साथ आपको सरकार द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र (जैसे- आधार कार्ड, पैन आदि) भी ले जाना होगा.