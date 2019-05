JK Election Results: महबूबा ने मानी हार, कहा- मेरी नाकामियों के लिए गुस्सा कर सकते हैं लोग

जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 (JK Lok sabha Election Results 2019) के नतीजों में महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को करारी हार मिली है. पिछली बार तीन सीटों पर काबिज रहने वाली पीडीपी (PDP) इस बार रेस से बाहर हो चुकी है. यहां की 6 सीटों में श्रीनगर और बारामूला से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के उम्मीदवार आगे हैं, तो जम्मू, ऊधमपुर और अनंतनाग (Anantnag) में बीजेपी (BJP) के उम्मीदवार निर्णायक बढ़त बना चुके हैं. लद्दाख सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन लीड कर रहे हैं. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) कहीं नहीं है. ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर अपनी हार स्वीकार कर ली है. उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा ट्विटर पर लिखा, 'मैं भाग्यशाली हूं, जो मुझे अपने लोगों से प्यार और स्नेह मिला. उन्हें मेरी नाकामियों के लिए अपना गुस्सा जाहिर करने का पूरा अधिकार है. उनके फैसले को विनम्रता के साथ स्वीकार करती हूं. नेशनल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों को बधाई. मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की आभारी हूं.'

I've been fortunate to get the love & affection of my people. They have every right to express their anger for my failings. Accept their verdict with humility. Congratulations to winning candidates from NC. I'm grateful to my party workers & colleagues.