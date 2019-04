कन्हैया-गिरिराज की उम्मीदवारी से हॉट सीट बने बेगूसराय का यह गांव करेगा चुनाव का बहिष्कार, जानें वजह

बिहार का बेगूसराय इस बार के लोकसभा चुनाव में मीडिया में लगातार सुर्खियों में है. बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपीआई कैंडिडेट कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में आने की वजह से इस बार मीडिया का पूरा फोकस बेगूसराय सीट पर चला गया है. हालांकि, बेगूसराय में चुनाव के प्रति लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. सरकार और उनकी योजनाओं से निराश ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि पहले उन्हें सड़क चाहिए, तभी वे वोट करने जाएंगे. बता दें कि बेगूसराय लोकसभा सीट से इस बार सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार, बीजेपी के गिरिराज सिंह और राजद के तनवीर हसन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा.

बेगसूराय के थाथा (Thatha) गांव के लोगों ने गांव में सड़क न होने की वजह से चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. बता दें कि यह गांव तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि 'सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है. गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है. इतना ही नहीं, अस्पताल तक पहुंचने का साधन भी नहीं है. हम नाव से सफर करते हैं. हमको चाहिए रोड, तब वोट.'

