Results 2019: चुनाव हारने के बाद बोलीं डिंपल यादव- मैं विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करती हूं

यूपी के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली डिंपल यादव (Dimple Yadav) को इस बार हार का सामना करना पड़ा. नतीजे सामने आने के बाद यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे की इस बहू और पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की पत्नी ने कहा, 'मैं विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करती हूं और अपनी सेवा का अवसर देने के लिए कन्नौज को धन्यवाद देती हूं.' उनका सियासी सफर बहुत लंबा नहीं है लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट हैं. डिंपल राममनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हैं. जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारीं और संयम के साथ आगे बढ़ती रहीं. दरअसल 2009 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने दो सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था, इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश को जीत मिली थी. जिसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और इस सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा था. सबको उम्मीद थी कि डिंपल यह सीट जीत जाएंगी लेकिन कांग्रेस नेता राजबब्बर ने उन्हें इस सीट से हरा दिया.

मैं विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करती हूँ और अपनी सेवा का अवसर देने के लिए कन्नौज को धन्यवाद देती हूँ।



I humbly accept Kannauj's mandate and thank the people of Kannauj for having given me the opportunity to work for them.