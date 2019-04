क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन नैना कांग्रेस में हुईं शामिल, पिछले महीने पत्नी ने थामा था BJP का दामन

भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की बहन नैना जडेजा (Naina Jadeja) कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गईं. गुजरात के राजकोट में नैना जडेजा (Naina Jadeja Congress) ने कांग्रेस ने ज्वाइन की. इस मौके पर पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी वहां मौजूद थे. पिछले महीने ही रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja News) की पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) ने बीजेपी (BJP) का दामन थामा था. बता दें कि 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान संपन्न हो चुका है. इस बार कुल सात चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं. सातवां और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा और नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे.

Gujarat: Naina Jadeja, sister of cricketer Ravindra Jadeja, joined Congress in Rajkot earlier today. Ravindra Jadeja's wife Rivaba Jadeja had joined BJP last month pic.twitter.com/k2jlO3WYY3

दरअसल, 4 मार्च को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) ने बीजेपी का दामन थामा था. रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) ने जामनगर में गुजरात के कृषि मंत्री आरसी फालडू और सांसद पूनम मदाम की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की थी. रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) के बीजेपी में आने से पार्टी को लोकसभा चुनावों में इसका लाभ मिल सकता है. पार्टी के नेताओं का मानना है कि इससे खासकर युवाओं को जोड़ने में मदद मिलेगी. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों में उठापटक का दौर जारी है.

Jamnagar: Rivaba Jadeja, wife of cricketer Ravindra Jadeja joined BJP in presence of Gujarat Agriculture Minister R C Faldu and MP Poonam Madam earlier today. #Gujaratpic.twitter.com/d6GV1DM2Dv